18 صورة لـ جميلة عوض وأسرتها مع "صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحل الفنانة جميلة عوض وأسرتها ضيوفا على برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس، على قناة DMC، ليكون الظهور الأول لـ جميلة مع عائلتها عقب احتفالها بزواجها من المونتير أحمد حافظ.

وتظهر جميلة في مطبخ صاحبة السعادة لتعد الطعام لوالدتها الفنانة راندا وإسعاد يونس، بينما تجمع فقرات أخرى باقي أفراد الأسرة، وهم: والدها المخرج الكبير عادل عوض، وعمها مصمم الاستعراضات الشهير عاطف عوض، وعمها الفنان علاء عوض.

واحتفلت جميلة بزفافها في يونيو الماضي، وأقامت حفلا كبيرا شهد حضور نجوم الوسط الفني من أصدقاء الأسرة، وأحياه عددا كبيرا من الفنانين.

جدير بالذكر أن جميلة عوض هي حفيدة النجم والكوميديان الراحل محمد عوض، الذي رحل عن عالمنا عام 1997 تاركا إرثا فنيا كبيرا، من أعمال سينمائية ومسرحية وإذاعية وتليفزيونية.