آسر ياسين يستعد لفيلم "إن غاب القط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد النجم آسر ياسين لتصوير فيلمه الجديد "إن غاب القط"، بمشاركة عدد من نجوم ونجمات الفن.

الفيلم الذي من المقرر انطلاق تصويره في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل، من إخراج سارة نوح وتأليف أيمن وتار. وإنتاج شركة Kay Oh Pictures.

كما يواصل آسر التحضير لفيلم "الشايب" الذي تدعمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، والذي من المقرر انطلاق تصويره نهاية العام الجاري.

على صعيد آخر، يواصل آسر ياسين تصوير فيلمه "فرقة الموت"، بمشاركة النجوم: أحمد عز ومنة شلبي ومحمود حميدة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

وينتظر آسر ياسين عرض مسلسله الجديد "موعد مع الماضي" قريباً عبر منصة نتفليكس، والذي يشاركه بطولته محمود حميدة وصبا مبارك وركين سعد.