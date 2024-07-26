فن ومشاهير

بإطلالة شبابية.. إلهام شاهين تخضع لجلسة تصوير وسط البحر والجمهور يعلق (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، جلسة تصوير خضعت لها وسط البحر.

ونشرت إلهام، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة شبابية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الله على مصر وجمال مصر.. لون بحرها التركواز مش موجود بهذا الصفاء إلا في مصر.. جمال وإبداع وروعه".

وتابعت: "ربنا سبحانه وتعالى أعطى لمصر كل أسباب الجمال.. أجمل سياحة وأروع رحلة تكون في مصر.. جو جميل وهواء عليل ومناظر بديعة".

وأضافت: "أنا لفيت العالم وبحب الجمال في كل مكان في الدنيا.. بس مفيش أجمل من مصر .. ما شاء الله .. ربنا يحميها ويزيدها جمال".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "النظارة منين؟" ، "متألقة دايما" ، "شيك وجميلة" ، "الصور تحفة" ، "تحسها ثلاثينية" .

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة إلهام شاهين، كان حكاية "ألفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب"، وشاركها البطولة أحمد فهمي وندا موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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