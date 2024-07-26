بإطلالة شبابية.. إلهام شاهين تخضع لجلسة تصوير وسط البحر والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، جلسة تصوير خضعت لها وسط البحر.

ونشرت إلهام، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة شبابية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الله على مصر وجمال مصر.. لون بحرها التركواز مش موجود بهذا الصفاء إلا في مصر.. جمال وإبداع وروعه".

وتابعت: "ربنا سبحانه وتعالى أعطى لمصر كل أسباب الجمال.. أجمل سياحة وأروع رحلة تكون في مصر.. جو جميل وهواء عليل ومناظر بديعة".

وأضافت: "أنا لفيت العالم وبحب الجمال في كل مكان في الدنيا.. بس مفيش أجمل من مصر .. ما شاء الله .. ربنا يحميها ويزيدها جمال".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "النظارة منين؟" ، "متألقة دايما" ، "شيك وجميلة" ، "الصور تحفة" ، "تحسها ثلاثينية" .

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة إلهام شاهين، كان حكاية "ألفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب"، وشاركها البطولة أحمد فهمي وندا موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد.