محمد رمضان يحتفل بنجاح أغنيته "كبير بلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفل الفنان محمد رمضان بنجاح أحدث أغانيه والتي حملت عنوان "كبير بلد"، وشارك جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة وفيديو وأمامه "تورتة" كُتب عليها اسم الأغنية، إلى جانب كلمة "نمبر وان".

وعلق رمضان "شكرا فندقي المذهل".

وانهالت تعليقات الجمهور معبرة عن إعجابهم بالأغنية وحبهم له، ومن بينها "منورين الدنيا كلها يا اخويا، الأسطورة، تستحق كل الحب والتقدير يا حبيب الملايين، من حق الكبير يدلع، بتنور كل مكان بجمال قلبك وتواضعك يانجم المحبه والقلوب، ألف مبروك أغنية شيك أوي يا أسطورة".

جدير بالذكر أن محمد رمضان أحيا مؤخرًا حفل ختام مهرجان "موازين" الدولي الذي أقيم على مسرح ساحة النهضة بالمملكة المغربية، وسط حضور جماهيري كبير.