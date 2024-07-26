نرمين الفقي توجه رسالة لأبطال مسرحية "ميوزيكال سكول" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة نرمين الفقي، رسالة لأبطال مسرحية "ميوزيكال سكول" بعد عرضها بالمملكة العربية السعودية، والتي تأتي ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم للألعاب الإلكتروني.

ونشرت نرمين، صور من كواليسها مع أبطالها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف حمد وشكر ليك يا رب على نعمة حبنا وخوفنا على بعض والأجمل الكواليس الحلوة وكل التقدير لكل العاملين على هذه المسرحية الجميلة، والأجمل الجمهور الرائع".

وعرضت مسرحية ميوزيكال سكول على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي في الرياض ضمن فعاليات جولة المملكة‬ 2024 .

مسرحية "ميوزيكال سكول" بطولة محمد هنيدي، ونرمين الفقي، ومحمد ثروت، ونانسي صلاح، وأحمد سلطان، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف خليفة سمير، وأحمد محارب، وإخراج خالد جلال.