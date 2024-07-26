أحدث ظهور لـ ريم سامي أمام البحر بالمصيف..والجمهور يعلق (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ريم سامي، إطلالة أنيقة لها من أمام البحر خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

ونشرت ريم، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وتفاعلت الفنانة ليلى أحمد زاهر مع إطلالتها، وعلقت: "قمر". بينما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلوة أوي" ، "منورة يا عروسة" ، "جميلة" ، "ما شاء الله".

واحتفلت ريم سامي بحفل زفافها على رجل الأعمال محمد المغازي، يوم الجمعة 17 مايو 2024، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلي، وإخراج محمد سامي.