شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين الجديدة فى أسبوعين.. 4 حفلات كاملة العدد وفعاليات رياضية وترفيهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة في جذب الأنظار إليها بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين ومنذ انطلاق المهرجان يوم 11 يوليو الماضي، مرورًا بعدد كبير من الفعاليات المتنوعة ما بين الفنية والرياضية والثقافية، حيث راعى المهرجان منذ انطلاقه أن يلبي مختلف أذواق الأسرة المصرية، وأكد مكانة مدينة العلمين الجديدة كأحد أهم المدن السياحية على شريط ساحل البحر الأبيض المتوسط.

كانت انطلاقة مهرجان العلمين في نسخته الثانية مميزة، بحفل غنائي كامل العدد للنجم مدحت صالح، والذي أحياه بالمدينة التراثية يوم 11 يوليو الماضي، ضمن إحدى حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي"، وخلال الحلقة تغنى "صالح"، بعدد مميز من أغانيه وسط تفاعل الجمهور، منها: "زي ما هى حبها" و"حبيبي يا عاشق"، "وأنا ويايا بعيش زي المليونيرات"، "ماشي في ضلها"، وغيرها من الأغاني.



مدحت صالح

وفي اليوم التالي كان الجمهور على موعد مع حفل أسطوري للكينج محمد منير في منطقة "يو أرينا"، التي دشنتها الشركة المتحدة لإحياء حفلات المهرجان، وقدم وقتها واحدة من أقوى حفلاته الغنائية، بدأها بأغنيته الشهيرة "علي صوتك بالغنا"، وسط حضور كبير من الجمهور الذى ردد هتافات الكبير كبير بنحبك يا منير، ثم قدم الكينج التحية للشعب الفلسطينى بأدائه أغنية "يالعمارة"، ليتابع بعدها تقديم عدد كبير من أغانيه التي يحبها جمهوره.



محمد منير

وفي الأسبوع التالي كانت الفعاليات الفنية شعارها "في حب مصر"، حيث أحيى النجم العراقي كاظم الساهر حفلا غنائيا يوم 16 يوليو الماضي، ولم يفوت الفرصة وأعلن عن حبه الشديد لمصر، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من قصائده القديمة التي تعلق بها جمهوره وتفاعلوا معها، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الجديد "مع الحب"، وسط هتافات الجمهور.

وتحدث القيصر كاظم الساهر فى حواره مع الإعلامية جومانا ماهر قبل انطلاق حفله في مهرجان العلمين بدورته الثانية، حيث أشاد بالتطور الذي صنعته مصر في مدينة العلمين، قائلاً: "شكرا لمصر على تحويل مدينة مزدحمة بالألغام لمدينة ثقافية وفنية ملهمة تحتضن كل المبدعين العرب".

وعن الشراكة بين الشركة المتحدة والهيئة العامة للترفيه قال كاظم الساهر: "الشراكة بين الشركة المتحدة في مصر والهيئة العامة للترفيه في السعودية، هو حلم للفن العربي وشراكه كنا ننتظرها من وقت طويل"، مضيفا: "الجمهور المصري له فضل كبير في مشواري الفني، وعلاقتي بهم ممتدة من أول حفل لي بالقاهرة عام 1995 وحتى اليوم".



كاظم الساهر

وفي اليوم التالي كان الجمهور على موعد مع ملاك الطرب الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي، وقدمت حفلا استثنائيا، وحرصت خلاله على الغناء لمصر والإشادة بمدينة العلمين الجديدة وتحويلها من مدينة ألغام إلى مدينة سياحية ساحرة، إلى جانب حرصها على التغني بأشهر أغانيها وسط تفاعل الجمهور.



ماجدة الرومي

ولم تقتصر فعاليات مهرجان العلمين خلال الأسبوعين الماضيين على الفعاليات الفنية، إلا أنه كان هناك عدد من الفعاليات الرياضية أيضا منها المباراة التي جمعت أساطير كرة القدم من الأندية المصرية، ومباريات الكرة الشاطئية، إلى جانب عدد من الفعاليات الترفيهية.

يذكر أن الجمهور على موعد اليوم مع حفل غنائي ضخم لنجم الجيل تامر حسني، و الذي من المقرر أن يشهد العديد من المفاجأت والألعاب النارية، وتقديم حسني لجمهوره عدد من أغانيه القديمة والجديدة، إلى جانب حفل هاني شنودة وفرقة المصريين غدا السبت.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



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