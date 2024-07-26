شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. "فريدة" تشارك بمهرجان جرش للمونودراما بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، بعرض مونودراما "فريدة" ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للدورة الثانية من مهرجان المونودراما، الذي ينظمه مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمملكة الأردنية الهاشمية، فى الفترة من 27 يوليو الجاري حتى 1 أغسطس المقبل، بالعاصمة الأردنية عمان.

مونودراما "فريدة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة الفنان عادل حسان، وتعرض في الثامنة والنصف مساء الأحد 28 يوليو علي خشبة المسرح الرئيسي بالمركز الثقافي الملكي عمان، وهو عن أغنية البجعة لأنطون تشيكوف، بطولة الفنانة "عايدة فهمي"، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

يشار إلى أن هذه المشاركة للعرض المسرحي "فريدة" تعد المشاركة الثالثة بالأردن، حيث تم تقديمه ضمن الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022 ، وشهد العرض نجاحا كبيرا، فضلا عن مشاركته في الدورة الأولي من مهرجان الزرقاء الدولي للمونودراما بالأردن أيضا خلال أغسطس 2023، كما قدم لعدة مواسم بالقاهرة بقاعتي صلاح عبد الصبور وزكي طليمات بمسرح الطليعة، وشهد نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا طوال سنوات عرضه التي تخطت الثلاث سنوات.