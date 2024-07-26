شكرا لقرائتكم خبر عن محمد خان نصير المرأة قدم أفلامًا تحقق أحلام النساء.. من ميرفت أمين لـ ياسمين رئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة المخرج محمد خان، اليوم الجمعة 26 يوليو، وهو أحد أهم مخرجى السينما المصرية، فقدم أفلامًا مميزة كان لها علامة مميزة في مشوار أبطاله، ورغم قلة أعماله إلا أنه أستطاع أن يكون له أثر كبير بأعماله، ويعتبر المخرج محمد خان من أكثر المخرجين الذى اهتم بالمرأة حتى أنه قدم عددًا من الأفلام كانت بطلتها المرأة فكان يظهر المرأة في كل أشكالها مثل المرأة الضعيفة والمرأة الرومانسية والمرأة القوية وغيرها.

في فيلم "زوجة رجل مهم"

قدمت ميرفت أمين واحداً من أهم أدوارها في فيلم "زوجة رجل مهم"، حيث جسدت دور الفتاة التي أصبحت بين يوم وليلة زوجة لرجل مهم ولكنه دمر حياتها بدلاً من أن يسعدها.

فيلم أحلام هند وكاميليا

قدمت الفنانة نجلاء فتحي والفنانة عايدة رياض بطولة فيلم "أحلام هند وكامليا" بجوار أحمد زكي، ودارت قصة الفيلم حول هند أرملة شابة تعمل في خدمة البيوت، تلتقي مع عيد النصاب خفيف الدم الذي يحبها فعلًا، ثم يدخل السجن ويترك في أحشائها جنينًا، أما كاميليا فهى مطلقة حسناء تعمل خادمة أيضًا وتعول شقيقها العاطل وزوجته وأطفاله مقابل أن يسمح لها بالمبيت في شقته، وتتمرد كاميليا دائمًا على وضعها المشين.

فيلم الغرقانة

بطولة الفنانة نبيلة عبيد وتدور أحداثه فى إحدى القرى على ساحل جنوب سيناء، حيث تعانى المرأة البدوية الحسناء "وردة" من الحسرة والألم لوفاة ثلاثة من أزواجها تباعا، لتصبح أرملة ينهرها الجميع ويتهمونها بأنها تجلب النحس على الرجال، فتلجأ "وردة" للشيخ "حجاب" ساحر القرية المشعوذ لتسأله المشورة فى فك نحسها فى سن الشباب، يقنعها حجاب بضرورة الزواج منه لتطهيرها من اللعنات التى تطاردها وتوافق مرغمة على الزواج من المشعوذ العجوز القصير الذى تهب له شبابها وتنجب منه طفلا قزمًا مشوها يسميه الأب "مبروك" ويشيع عنه صنع المعجزات ليحصل من ورائه على رزق وفير باستغلال حاجة البسطاء فى أعمال الخرافات والدجل، وتتوالى الأحداث.

فيلم فى شقة مصر الجديدة

من أبرز هذه الأفلام والتى لاقت نجاح كبير وانتشار واسع فيلم "فى شقة مصر الجديدة" وهو من بطولة الفنانة غادة عادل والتى جسدت فيه دور الفتاة الصعيدية التى ذهبت إلى القاهرة فى رحلة مدرسية، وتنتهز الفرصة لتبحث عن مدرستها التى علمتها الموسيقى والتى تعيش فى شقة بمصر الجديدة ولكنها تفاجأ بعدم وجود المدرسة ولكنها وجدت حبها الأول، ليجسد محمد خان فى هذا الفيلم معانى أغنية "قلبى دليلى".

فيلم بنات وسط البلد

برع محمد خان فى هذا الفيلم بتقديم تناقضات آمال وآلام المجتمع المصرى، ويغوص فى رومانسية التفاصيل لفتاتين صديقتين من طبقة متوسطة لعبت الفنانة منة شلبى دور الفتاة التى تعمل كوافيرة بمنطقة وسط البلد، والفنانة هند صبرى تجسد شخصية بائعة فى محل ملابس حريمى بذات المنطقة واستقبلا الحب سويا ليعيشا قصة حب بتفاصيلها أثارت إعجاب المشاهدين.

فيلم فتاة المصنع

وهو فيلم من بطولة الفنانة ياسمين رئيس واستطاع محمد خان أن يجسد واقع المجتمع ويصل لشريحة كبيرة من الناس لواقعيته وكان الفيلم دعوة للحب وتخللته العديد من أجزاء أغانى سندريلا السينما المصرية الفنانة سعاد حسنى، وقدم المرأة فيه بشخصيتها القوية حيث أن عدم دفاع البطلة عن نفسها فيما أعلنته بأنها تحمل طفل من حبيبها يرجع لقوتها وثقتها فى نفسها فهى ليست بحاجة للدفاع عن فعل لم تقم به.