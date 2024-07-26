شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخراني وزوجته ونجله يحضرون عرض مسرحية "مش روميو وجوليت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم علي الحجار عن سعادته بحضور الفنان الكبير يحيى الفخراني وزوجته الدكتورة لميس جابر ونجلهما مسرحية "مش روميو وجوليت"، التي تعرض حاليًا على المسرح القومي.

ونشر علي الحجار صورة تجمعه هو ورانيا فريد شوقي وميدو عادل بالنجم يحيى الفخراني والدكتورة لميس جابر عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقا عليها: "شرفنا الفنان العملاق يحيي الفخراني وزوجته د. لميس جابر ونجله المخرج الفنان شادي الفخراني بحضورهم أمس مسرحية "مش روميو وجولييت".



علي الحجار

مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وهى قصة مستوحاة من روميو وجوليت لوليام شكسبير، البطولة للفنانين "على الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد ".

العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل .