شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى.. تعرف على بدايتها فى السينما وأبرز أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت أول أمس الفنانة منة شلبى بعيد ميلادها وسط احتفاء من كل محبيها ومعجبيها بالإضافة لزملائها في الوسط الفني ممن حرصوا على تهنئتها بتلك المناسبة، خاصة أنها تمتلك مشوارا مميزا نجحت فيه بإثبات موهبتها كأحد أهم النجمات في جيلها ممن نجحوا في خطف الأنظار لموهبتهن الكبيرة بأدوار مميزة.

بدأت مسيرة الفنانة منة شلبي الفنية منذ سنوات طويلة إذ استطاعت اثبات موهبتها فى سن صغير وأمام نجم كبير مثل الراحل محمود عبد العزيز بعدما بدأت بفيلم "الساحر" عام 2001، لتثبت موهبتها وقدرتها الفنية منذ ذلك الحين.

ثم توالت أعمالها فشاركت في العديد من الأفلام الهامة، أبرزها "بحب السيما" الذي قدمت بطولته الفنانة ليلى علوي.

منة شلبى فى السينما

أما فى السينما فقدمت منة شلبى أعمال سينمائية مميزة منها : تراب الماس، من أجل زيكو، الإنس والنمس، بدل فاقد، آسف على الإزعاج، الجريمة ، خيال مآتة، نورارة ، سمير أبو النيل، بعد الموقعة، المائ والخضرة والوجه الحسن، بيبو وبشير، ميكرفون، نور عينى، كدا رضا، وغيرها من الأفلام التي لاقت نجاحا كبيرا .

وأوشكت منة شلبى على الانتهاء من تصوير أحدث أفلامها مع النجم أحمد عز بعنوان فرقة الموت، ويشارك فى بطولته عصام عمرن وآخرون، إخراج أحمد علاء.