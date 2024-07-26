شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان نبتة بالعلمين يضع أطفالنا في الأولوية لرسم مستقبلهم والان مع تفاصيل الخبر

دائمًا ما نسمع كلمة الأطفال هم المستقبل فكيف نقوم بتهيئة أطفالنا نحو المستقبل، فالحقيقة أن كلاً منا يقوم بمجهوده الخاص حتي يتمكن من صناعة مستقبل أفضل لطفله، وللتطلع نحو الأفضل كان لابد من الاحتواء بشكل يليق بطفلنا المصري وبمهاراته، ولأن دائمًا اعتدنا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تفكر خارج الصندوق كان المفاجأة هذا العام مهرجان نبتة الذي يقام تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة.

بمجرد أن أعلن الفنان أحمد أمين عن وجود مهرجان نبتة خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة انتابتنا سعادة كبيرة لعل ذلك لأننا لمسنا النجاح الكبير الذي حققه مهرجان العلمين خلال العام الماضي والجمهور العريض الذي حرص على حضور فعالياته، ففكرة الاهتمام بالطفل كانت فكرة رائعة لأن الطفولة هي بذرة النباتات كلما كانت البذرة جيدة كلما أنتجت ثمارًا رائعًا، ومن المؤكد أن الفن يخلق بيئة سوية ومبدعة للطفل ويخلق لهم مساحة كبيرة من الخيال ما يساعدهم على الابتكار الدائم.

وهناك العديد من الورش والفعاليات التي ستقدم خلال مهرجان نبتة ومنها ورشة عالم الستوب موشن مع المخرج حازم جودة، وذلك يوم 17 أغسطس والأسعار تبدأ من 100 جنيه على موقع تذكرتي، كما سينطلق يوم الرائد الصغير والذي يضم الرسم والتلوين وأحلام وأفكار ومواهب نبتة، وذلك في عالم نبتة بمدينة العلمين الجديدة يوم 18 أغسطس وفتحت شركة تذكرتي باب الحجز وتبدأ التذاكر من 100 جنيه، كما سيقدم ورشة وقت الحكاية والتي يقدمها عبد الرحمن جاويش وسوسن بدر وأحمد أمين وحاتم صلاح، وذلك في عالم نبتة بمدينة العلمين الجديدة، وفتحت شركة تذكرتي باب الحجز، وتبدأ التذكرة من 100 جنيه مصري، هذا بالإضافة لمسرحية للنجمة دنيا سمير غانم والتي يعشقها الأطفال حيث قدمت العديد من الأعمال تخص الطفل.

فكل هذه الأنشطة ستساعد الأطفال علي تنمية مهاراتهم الإجتماعية والشخصية، كما ستساعد على صقل أفكارهم ودمجهم مع المجتمع بأساليب صحيحة وبشكل إيجابي مما سيحميهم من أي اضطرابات قد يتعرضوا لها ونضمن أن مستقبلهم سيكون أفضل، فشكرًا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأنها دائما تفكر في صالح المستقبل ووضعت أطفالنا في أولويتها.