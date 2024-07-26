شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس وأبطال مسلسل "تيتا زوزو" من الكواليس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة إسعاد يونس تصوير مسلسلها الجديد "تيتا زوزو"، المقرر عرضه خلال الأوف سيزون على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حيث نشر نور محمود أحد أبطال العمل، صورًا من الكواليس عبر حسابه على "فيس بوك"، معلقًا عليها: "كواليس تيتا زوزو، مع الرائعة الأستاذة إسعاد يونس، وإخراج الأستاذة الكبيرة شيرين عادل، تأليف الاستاذ محمد عبد العزيز، قريبا ان شاء الله، إنتاج سينرجي المتحدة، اللهم أسألك التوفيق والنجاح والقبول".

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، انتاج سينرجى ، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

وعرض مؤخرًا للنجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة" فى دور العرض خلال شهر يناير الماضى، ويشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.



إسعاد يونس وأبطال تيتا زوزو من الكواليس



كواليس تيتا زوزو