شكرا لقرائتكم خبر عن أمير صلاح مفاجأة حفل هاني شنودة وفرقة المصريين غدًا بمهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، في تمام الثامنة من مساء يوم السبت الموافق 27 يوليو الجاري، حفلاً فنيًا ضخمًا لوزارة الثقافة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يجمع الجمهور مع المايسترو هاني شنودة، وفرقته الشهيرة "المصريين".

ومن المقرر أن يقدم هاني شنودة وفرقته باقة متنوعة من أشهر أغانيهم التي تركت بصمة عميقة في وجدان الجمهور على مر السنين، والتي تتضمن: "موسيقى فيلم المشبوه"، "علموني عينيكي"، "ماتحسبوش يا بنات"، "ماشية السنيورة"، "أوقات أشوف ملامحك"، "لما كان البحر أزرق"، "زحمة"، "أبدأ من جديد"، "صح"، "لونجا"، "بحلم معاك"، "أنا بعشق البحر"، "الزمن"، "مافتش ليه"، "حالة خاصة"، "الشوارع حواديت"، "حرية".

كما سيشارك الفنان أمير صلاح من فرقة بلاك تيما في هذا الحفل الاستثنائي، في مفاجئة تضيف لمسة حماسية على الحفل المنتظر .

أعرب المايسترو هاني شنودة عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدًا أن هذا الحفل سيكون فرصة لإعادة إحياء ذكريات جميلة لدى الجمهور، مع إعادة شمل فريق المصريين..

ومن المتوقع أن يشهد الحفل المتاح حجز تذاكره عبر تذكرتي، إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث يتطلع عشاق الموسيقى المصرية للاستمتاع بأجواء حماسية وموسيقى أصيلة.

تعتبر فرقة المصريين إحدى أقدم الفرق الموسيقية في مصر، وقد أسسها المايسترو هاني شنودة في عام 1977 و قدمت الفرقة العديد من الألبومات والأغاني الناجحة التي لاقت استحسان الجمهور، وحققت نجاحاً كبيراً على الساحة الفنية العربية.