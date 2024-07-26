شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسرقة: سلمت بيتي لعديمة أمانة وخاينة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن تعرض منزلها للسرقة أثناء عدم تواجدها فيه خلال الأيام الماضية، حيث كتبت على حسابها بموقع "فيس بوك": "يا جماعة طنط فريدة أتروقت جامد، استغرب جدًا من اللي يمد إيده يأخذ حاجاتك بمنتهى البجاحة ويسرقك وأنت مأمنه جدًا".

وأضافت فريدة سيف النصر: "طيب إزاي هاتسلم بيتك لحد وتلاقيه خانك وممكن تأذيه لكن يصعب عليك عيالهم، رغم أن سهل جدًا لو طلبوا الحاجات دي تديهالهم بطيب خاطر وبالحلال بدل مايبقوا حرامية وخاينين، أنا أول مرة في حياتي ابعد عن بيتي كتير ومن يوم ما رجعت للنهاردة كل شوية اكتشف كوارث متاخدة، كل ما احتاج حاجة أدور مالاقيهاش منك لله يا شيخة".

وتابعت فريدة سيف النصر: "يا جماعة أنا واضح أني سلمت بيتي لعديمة أمانة وخاينة ومش عايزه أسب ولا أؤذي علشان ماعملتش لهم بلوك ويمكن عيالها يهزأوها، لكن لو في عندها ضمير؟ ضمير إيه وزفت ايه يا فريدة، العوض على الله بس مش هاتتهني أنا عارفة نفسي اللي بيخوني أو يظلمني ربنا في ظهري.. حسبي الله بجد.. هو أنا ناقصة.. الحمد لله".



فريدة سيف النصر تتعرض للسرقة

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر قد حلت ضيفة على الأعلامى عمرو الليثى فى برنامج واحد من الناس، وكشفت عن سبب غيابها عن الفن لفترة موضحة، أنها غابت بسب تعرضها لحالة وفاة، وأصيبت بحالة حزن شديدة وابتعدت عن الأضواء، ثم أخذت طريق الدروس الدينية والمشايخ.

وأضافت أنها تعرضت لهجوم كبير بعد خلعها الحجاب وشعرت باختناق ولم ترد أن تكمل طريقها والعودة إلى طبيعيتها وتعمل ما تريده دون أى قيود، معقبة "تركت هذا الجانب من الدروس والمشايخ، وعندما حدث ذلك وكنت بالطبع مشهورة، وكان هناك عدد كبير من الفتيات أخذوا هذا الطريق معي وتركوه عندما تركته".

وكشفت عن مفاجأة، قائلة "إن الفنانة سوسن بدر من أقرب الفنانات إلى قلبى وأختي في الرضاعة ودخلت معى وخرجت معي، وهناك أيضاً عادل عادل وعبير صبري سلكوا هذا الطريق بعدنا ثم تراجعوا أيضاً، وهذه الفترة شهدت ناس تقوم بتحريم الفن وفي نفس الوقت تجدهم بينتجوا ؟؟ فكيف ذلك؟

وتابعت، "لا يوجد خلاف بينى وبين عفاف شعيب، وهي ممثلة محترمة وكنت ضيفة بأحد البرامج ببيروت وعملت مداخلة، وقالت كلام جميل في حقي ، وأنا بطبيعتي طيبية ، والخلاف كان بسبب كلام قيل وانتهي هذا الأمر".