ليلة بليغ حمدي تجمل مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهور

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، استمرت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد في تقديم فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بحفل فريد تحت عنوان "ليلة بليغ حمدي" اضاء مسرح أوبرا دمنهور بأروع ألحان الموسيقار الكبير.

حيث قدمت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى باقة مختارة من أشهر أعمال بليغ حمدى ، التى ارتبطت بوجدان متذوقى الموسيقى العربية من بين هذه الألحان" خايف مرة أحب، طاير يا هوا، بهية، هوا يا هوا، حكايتى مع الزمان، ألف ليلة وليلة، مش عوايدك، العيون السود، ظلمنا الحب، على رمش عيونها، سواح، ومداح القمر.

وأبدع الفنانون أشرف وليد، إيناس عز الدين، هند النحاس، وياسر سعيد في أداء هذه الأعمال الخالدة و نجحوا بأصواتهم العذبة فى نقل ارث بليغ حمدى الموسيقى إلى آذان وقلوب المستمعين و جعل الجمهور يتذوق عظمة الفن الأصيل.

.. جدير بالذكر أن بليغ حمدى يعد أحد الملحنين الأكثر شعبية ونجاحا وأنتاجا فى فترة الستينيات والسبعينيات فى مصر والوطن العربى وقد ولد في 7 أكتوبر عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 أغانى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين واشتهر عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه) ، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم ، وردة ، فايزة أحمد ، شادية ، نجاة ، صباح ، ميادة الحناوى ، عزيزة جلال ، على الحجار ، هانى شاكر ، محمد رشدى ، سميرة سعيد ولطيفة ، تميزت ألحانه بالبساطة والسهولة وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والإبتهالات الدينية ومنها ألحانه للشيخ سيد النقشبندى وأشهرها مولاى .