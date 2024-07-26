نجل عمرو أديب منتقدا الهجوم على أميرة أديب: شعبيتها تلف عيلتنا في سيجارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتقد خالد أديب، نجل الإعلامي عمرو أديب، الهجوم الذي تتعرض له ابنة عمه الفنانة الشابة أميرة أديب، منذ طرحها تجربتها الغنائية الأولى "كارت محروق"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "X".

ودافع خالد عن أميرة وحرص على التعليق على الردود التي جاءته، وكتب "حابب بس أقول حاجة في حق بنت عمي أميرة أديب عشان شايف كم قرف بيتقال عالبنت.. أيوة حقيقي هي من عيلة كبيرة ودا بيديها امتيازات كثير، وأسهل عليها انها تعمل شيفت زي دا بس خلينا نكون واضحين: أميرة دلوقتي شعبيتها عند الجيل الصغير يلف عيلتنا كلها في سيجارة".

وتابع خالد "أميرة متحدث رسمي باسم –ذاكرا علامة تجاربة شهيرة- اللي هي من أكبر شركات المكياچ في تاريخ البشرية، منزلة لعبة كوتشينة الافتتاح بتاعها حرفياً عمل أزمة في المولات من كم العيال اللي حضرت عشان تشوفها. البنت لسه معدتش الـ٢٥ سنة وأنا عن نفسي شايف إنه دا انجاز مبهر جدا".

وأضاف "دا غير بقى انها ابتدت براند بتاعها، ومثلت، ودلوقتي نزلت فيديو من إخراجها. الكلام دا مش سهل. وولا أنا ولا أبويا ولا أبوها عندهم القوة الناعمة اللي عندها من قوة وجودها على تيك توك وشعبيتها مع الجيل الصغير. شايف بقى المزيكا وحشة، تمثيلها وحش تمام عادي. بس كلمة حق أميرة تستحق نجاحها".

وردا على التعليقات، كتب "منزلة أغنية عادية جداً مافيهاش أي شيء غريب وكله طالع بنغمة (هو إيه بقى كله بقى بيغني وأكيد بابا جايبلك الميكروفون)، وبجد البنت مجتهدة بشكل انا أفتخر أعين واحدة زيها عندي في الشغل"، وفي رد آخر "ماقولتش أن الأغنية نجحت مفيش حاجة بتنجح في يوم. كون الأغنية وحشة أو حلوة دا رأي عادي ومسموح، اللي أنا بتكلم عنه هو الهجوم عليها لمجرد إن اسمها أديب والتريقة على شكلها".

وعلق "أنا يا جماعة والله مش مهتم اخش في مهاترات معاكم في (ما هو النجاح؟) و(ما هو الفن الناجح؟) ولا اصلاً مهتم أقنع حد انه أميرة موهوبة.. ببساطة دي بنت عمي الصغيرة، البنت الوحيدة فالعيلة اللي أعرفها كويس وشوفت بنفسي الشغل اللي اشتغلته على نفسها وفخور بيها. أكيد هدافع عنها شيء بديهي".

وكانت أميرة أديب، كشفت عن أول أغنية لها "كارت محروق" بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ونشرت مقطع من الأغنية عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أول فيديو كليب أغنية منفردة كارت محروق، متاحة الآن على جميع منصات الموسيقى".

أميرة أديب تنتمي لعائلة كبيرة حققت نجاحا وشهرة كبيرة على المستوى الفني والإعلامي، فهي ابنة المخرج عادل أديب والفنانة منال سلامة، عمها الإعلامي عماد الدين أديب، وعمها الإعلامي عمرو أديب، وخالها الفنان شريف سلامة، وجدها الكاتب الكبير الراحل عبدالحي أديب.