محمد نور يطرح ديو غنائي مع حبيبة بعنوان "كلمني عن نفسك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان محمد نور عن أحدث أغانيه، وهي ديو غنائي يجمعه بالفنانة الشابة حبيبة، وتحمل عنوان "كلمني عن نفسك".

وأعرب نور عن سعادته بالأغنية عبر حسابه الشخصي على انستجرام، قائلاً: "سعيد جداً بالتعاون الأول مع الفنانة حبيبة من خلال دويتو جديد إن شاء الله تعجبكم الأغنية".

وعن كواليس التعاون بينهما قالت حبيبة في بيان صحفي: "في الحقيقة أنا سعيدة جداً بالتعاون مع النجم محمد نور، وتم التنفيذ والتسجيل خلال أسبوع من الاتفاق، ومحمد نور صديقي على المستوى الشخصي، ودائمًا يحب الخير والنجاح للجميع".

واستكملت قائلة: "أتمنى أن الأغنية تنال إعجاب الجميع وجمهور النجم محمد نور، وأتمنى التعاون معه مرة أخرى، فالأغنية قريبة جداً من قلبي".

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان محمد نور، توزيع دي جي ساسو، ميكس وماستر خالد رؤوف، وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.