الليلة.. CBC تعرض أمسية للكاتب الكبير عمر طاهر من مدينة العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض قناة CBC اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء من مدينة العلمين الجديدة، أمسية مع الكاتب الكبير عمر طاهر يديرها الإعلامي عبدالله يسري.

وتأتي السهرة في ضوء ما تقدمه شاشة CBC خلال الفترة الأخيرة من تغطية خاصة لمهرجان العلمين في نسخته الثانية من مدينة العلمين الجديدة.

ويكشف طاهر الكثير من الأسرار عن مسيرته الفنية والثقافية مع الإعلامي عبدالله يسري وتفاصيل تواجده بمهرجان العلمين ولقاءه بشباب جامعات مصر .

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد فعاليات متنوعة فنية وثقافية ورياضية وترفيهية، انطلقت في 11 يوليو الجاري وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس المُقبل، ومن بينها: إقامة مهرجان يهتم بالطفل يحمل اسم "نبتة"، عرض مسرحيات يشارك في بطولتها كبار نجوم الفن، وتنظيم حفلات غنائية وموسيقية يحييها نجوم الغناء العربي.