شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج مراد مصطفى: فخور بأولى خطوات "عائشة لا تستطيع الطيران" بمهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

عبر المخرج مراد مصطفي عن سعادته باختيار فيلمه الطويل الأول "عائشة لا تستطيع الطيران" للمشاركة فى "فاينال كت" بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي فى دورته الـ81 لينافس على جوائز مرحلة ما بعد الإنتاج.

وقال مراد مصطفي، لـ"الخليج 365": "فخور بأولى خطوات الفيلم فى مرحلة ما بعد الإنتاج والمشاركة فى واحد من أعرق مهرجانات العالم وهو مهرجان فينسيا".

وفاز مشروع "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" للمخرج مراد مصطفى بجائزة الدعم الكبرى من مهرجان "مونبلييه السينمائي الدولي" بدورته الـ44 في فرنسا.

وكشف المخرج مراد مصطفى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، قصة فيلمه "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن"، الذى فاز بأكثر منحة إنتاجية خلال الفترة الأخيرة.

وقال: "مراد" إن فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" يدور حول بنت صومالية، عمرها 20 سنة، تعمل فى الرعاية الصحية بمصر، ويتتبع الفيلم رحلتها فى عملها وتحركها من بيت لبيت لتقديم المساعدة للمرضى.