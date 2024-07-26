شكرا لقرائتكم خبر عن سعد رمضان يطرح فيديو كليب "أصلًا حليان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق النجم اللبناني سعد رمضان أغنية بعنوان "أصلًا حليان" والتى تعتبر أجدد أعماله الفنية.

العمل أصبح متوفرًا على جميع المنصات الموسيقية على طريقة الفيديو كليب بعدسة المخرج وليد ناصيف الذي قدم العمل مزجًا بين طريقة الذكاء الاصطناعي AI والواقع كخطوة جديدة واستباقية في الوسط.

"أصلًا حليان" تعاون فيها رمضان مع الشاعر الغنائي كرار الحلفي، والملحن ثائر حازم، وهي من توزيع لؤي عامر.

وتقول كلمات الأغنية:

"لا مهموم ولا تعبان.. بغيابَك أصلاً حليان.. شتتخيل أني دونك.. اتعب وابجي وانقهر.. علقمه صاعِد اني.. صعبه انزلك للصفر.. يعمي اسمع مليها.. لزوم تعملي دور المظلوم.. عدة مرة وقولنا عادي.. بس التانية مش مقبول".

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من جهة أخرى، عاد سعد رمضان من دبي بعد إحيائه لحفل جماهيري مكتمل العدد، كما ويستعد لإحياء حفل في La scène في الثاني من أغسطس المقبل.