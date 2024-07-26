أهل مصر .. انطلاق الملتقى 17 لشباب المحافظات الحدودية بسانت كاترين غداً

ياسر رشاد - القاهرة - أهل مصر .. ينطلق في السابعة مساء غد السبت بمدينة سانت كاترين الملتقى السابع عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ، نائب رئيس الهيئة، ويستمر حتى 2 أغسطس المقبل، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويأتي الملتقى ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة التي تستهدف الوصول بالأنشطة والخدمات الثقافية والفنية للمناطق الحدودية والأكثر احتياجا.

ثقافة سانت كاترين تحتضن 110 شباب وفتيات

يستضيف الملتقى 110 شباب وفتات من المحافظات الحدودية الستة شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، 'الشلاتين وأبو رماد وحلايب" من البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، بالإضافة لشباب حي الأسمرات من القاهرة، وتعقد فعالياته ببيت ثقافة سانت كاترين ومقر الوحدة المحلية.

ويضم الملتقى عدة لقاءات توعوية وتثقيفية حول عدد من القضايا المتنوعة، بالإضافة إلى 11 ورشة لتدريب وتعليم الشباب وإكسابهم عدد من المهارات، منها: كتابة القصة القصيرة، المسرح، فن الديكوباج، التصوير بالموبايل والفوتوشوب، الحرف اليدوية والتراثية، المصنوعات الجلدية، فن الحلي، الأركت الخشبي، الريزن، النحاس، الرسوم المتحركة. كما يقدم بالملتقى دوري ثقافي ورياضي، وعدد من الزيارات الميدانية لآثار مدينة سانت كاترين.

فعاليات الملتقى تقيمها الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري، المشرف التنفيذي للملتقى، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة جنوب سيناء.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.

حياة كريمة.. قصور الثقافة تواصل قوافلها الثقافية لقرى وادي النطرون بالبحيرة

من ناحية أخرى ، استقبلت قرية كفر داود بوادي النطرون، فعاليات القافلة الثقافية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة، وأنشطتها بقرى مبادرة حياة كريمة.

تضمنت القافلة التي أقيمت بمدرسة الشهيد خالد عبد الله الابتدائية تنفيذ عدد من الورش الفنية لأطفال القرية منها ورشة رسم على الوجه، رسم وتلوين، تدوير خامات من الفوم جليتر والكرتون، تدوير خامات من الفوم وعمل تيجان للأطفال، ورشة كروشيه، ورشة اكتشاف مواهب.

وتضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي وقدمت خلاله مجموعة كبيرة من الأغاني الطربية منها "جانا الهوا، أما براوه، عاش اللي قال، احلف بسماها"، ومجموعة أخرى من الأغاني الوطنية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وذلك وسط تفاعل وإعجاب عدد غفير من الجمهور.

من المقرر أن تستمر القافلة حتى الجمعة 26 يوليو، وتقام بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، وبالتعاون مع مركز ومدينة وادي النطرون، والإدارة التعليمية بالمدينة والوحدة المحلية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة المكثفة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة ومنها المشاركة الحافلة بمهرجان العلمين في دورته الثانية، بجانب العروض الفنية بالمدن الساحلية ضمن البرنامج الصيفي، ومهرجان أهالينا الصيفي والفعاليات المقدمة بقرى حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات وغيرها من الأنشطة المقدمة للرواد بالمجان بقصور الثقافة بالمحافظات.