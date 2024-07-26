إلهام شاهين تنشر صورها على البحر والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة إلهام شاهين بعطلتها الصيفية ونشرت صور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي على متن أحد اليخوت في عرض البحر.

وارتدت إلهام فستان خطفت به الأنظار وعلقت: "أنا بعشق البحر"، ولاقت الصور إعجاب متابعيها وعلقوا: "فتاة أحلامي من الصغر، وأنا بعشقك يا قمر، القمر والعسل كله، القمر".

وكان الظهور الأخير للفنانة إلهام شاهين بحفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية هذا العام وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني منهم الفنان هاني رمزي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة إلهام شاهين كان بمسلسل "ألفريدو" عام 2023 وشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي.

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