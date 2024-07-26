سنوب دوج يتجول بـ شعلة أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للرابر الأمريكي سنوب دوج وهو يحمل شعلة أولمبياد باريس 2024 والمقرر افتتاحها اليوم الجمعة، وظهر وهو يتجول بعدد من الشوارع الفرنسية.

وشبه جمهور سنوب شعلة الأولمبياد التي ظهر يحملها بـ" السيجارة"، إذ اعتاد الجمهور أن يراه وهو يدخن.

وأعلن سنوب دوج إقلاعه عن التدخين وعدم تعاطيه أي أنواع من التبغ وحتى نبات القنب بشهر نوفمبر من العام الماضي، إلا أنه عاد سريعًا ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" بعدها بساعات ظهر خلالها وهو يدخن سيجارة حشيش ولاقت الصورة سخرية متابعيه وعلقوا: "لقد كان الأمر سريعًا، كنا نعلم عدم قدرة سنوب على الإقلاع، كنت قررت أن أتبع خطواتك من الجيد أنك عدت سريعًا".

ويعد مغني الراب، سنوب دوج من أشهر مغنيين الراب الأمريكيين الذي اشتهروا منذ بداية مسيرتهم الغنائية بتدخين نبات القنب وكان دائمًا ما يتباهى بهذا الموضوع وكان يظهر وهو يدخن دائمًا بالعديد من اللقاءات والحوارات التليفزيونية، كما ظهر وهو يدخن مع العديد من النجوم العالميين منهم الملاكم العالمي مايك تايسون والذي جعله يدخن الماريجوانا على الهواء في سابقة هي الأولى على التليفزيون الأمريكي.

سنوب دوج واسمه الحقيقي "كالفن كوردوزار" ولد عام 1971 وكان عاشق وتاجر مخدرات في فترة المراهقة وتم القبض عليه أكثر من مرة، اشتهر "سنوب دوج" بغناء الهيب هوب والراب إلى جانب التمثيل ويعود فضل شهرته للمنتج والمغني الشهير "دكتور دري" الذي تعاونه مع بالعديد من الألبومات الغنائية والتي ساهمت في انتشارهما بشكل كبير.

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