سارة سلامة على البحر بإطلالة صيفية في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار من أحدث ظهور لها على "السوشيال ميديا"، حيث نشرت صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي ترتدي إطلالة صيفية وتستمتع بعطلتها بأحد الأماكن الساحلية، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية.

وتحرص الفنانة سارة سلامة على مشاركة جمهورها ومتابعيها صور عطلتها الصيفية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت مؤخرًا صور ظهرت خلالها وهي ترتدي فستان صيفي باللون البرتقالي حاز على إعجاب متابعيها.

وكانت آخر مشاركات الفنانة سارة سلامة بمسلسل "الأجهر" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن سارة سلامة تشارك ببطولة عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "نقطة سوداء"، وفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة رانيا يوسف، مجدي كامل، أحمد سلامة، نور فخري، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

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