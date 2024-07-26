"قفشة أو مروان".. نبيل الحلفاوي يعلق على تشكيل النادي الأهلي أمام المصري البورسعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تشكيل مباراة النادي الأهلي التي تجمعه مساء اليوم الجمعة ضد نادي المصري البورسعيدي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأعاد الحلفاوي نشر منشور أحد متابعيه طالبه برأيه في التشكيل عبر حسابه الرسمي على "X" وقال: "كنت أرجو وجود قفشة من البداية أو مروان".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بفيلم "تسليم أهالي" عام 2022 بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة دنيا سمير غانم.

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