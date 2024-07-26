بدء توافد الجمهور على حفل تامر حسني في مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

بدأ توافد عدد كبير من الجمهور على حفل الفنان تامر حسني المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين على "انستجرام"، مقطع فيديو لاستعدادات واللمسات الأخيرة لمسرح الحفل الذي سيشهد أجواء حماسية من قبل جمهور ومحبي الفنان تامر حسني، وعلقت: "الأجواء ساحرة في مدينة العلمين الجديدة، وجمهور المهرجان كله حماس مستني يشوف النجم تامر حسني على مسرح مهرجان العلمين الجديدة، مستنينكم انتوا كمان تستمتعوا معانا بالاجواء، وتعيشوا معانا حفلات متتنسيش".

ويشهد مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي النجم الكبير محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، ماجدة الرومي، تامر حسني، هاني شاكر، رامي جمال، الموسيقار الكبير عمر خيرت، حمزة نمرة، سعاد ماسي، مسار إجباري، كايروكي، ومطرب الراب ويجز.

كما كشفت إدارة مهرجان العلمين عن عدد من العروض المسرحية المشاركة ضمن فعاليات المهرجان في بروتوكول تعاون ما بين الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي ال الشيخ، ووزارة الثقافة المصرية والتي تم عرضهم مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض" و"موسم جدة"، وتضمنت 6 مسرحيات هم "السندباد" بطولة النجم كريم عبد العزيز، مسرحية "الشهرة" للمخرج الكبير خالد جلال، مسرحية "التلفزيون" بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، مسرحية البنك سرقوه" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، مسرحية "دكان الأحلام" للمخرج أنس النيلي، مسرحية "حبيبتي من تكون" للمخرج الكبير خيري بشارة.

يذكر أن إدارة مهرجان العلمين هذا العام أعلنت عن تخصيص 60% من أرباح الفعاليات لصالح الشعب الفلسطيني، كما أكدت أن معظم الفعاليات ستقام في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

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