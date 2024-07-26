استعدادات وتجهيزات حفل "ليلة الأحلام" لاستقبال آمال ماهر وعمر خيرت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استعدادات تجري على قدم وساق من قبل إدارة مسرح عبادي الجوهر في جدة بالمملكة العربية السعودية، لاستقبال الموسيقار الكبير عمر خيرت والفنانة آمال ماهر، ويتشاركان حفلًا غنائيًا يقام مساء اليوم الجمعة بعنوان "ليلة الأحلام".

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "بنش مارك السعودية" صور من اللمسات الأخيرة للحفل المرتقب، حيث أوضحت الصور قيام منظمي الحفل بوضع ملصقات خاصة بالموسيقار عمر خيرت والفنانة آمال ماهر على الطاولات الخاصة بالضيوف، وعلقت: "تجهيزات عبادي الجوهر أرينا لليلة الأحلام".

وكشفت الشركة شروط دخول الحفل وهي: أسعار التذاكر غير قابلة للاسترداد، ويسمح بدخول الأطفال من سن 12 عامًا فما فوق، لا يسمح بإدخال الأطعمة والمشروبات من الخارج، في حالة مغادرة المكان لا يسمح لك بالعودة مرة ثانية، وفي حالة إعادة بيع التذكرة خارج منصة الويب بوك سيتم إلغاء التذاكر دون أي استرداد، في حالة إلغاء الحدث أو تأجيله أو تغيير الموعد من قبل منظم الحدث سيتم استرداد سعر التذكرة.

ويشارك في الحفل مجموعة من أكبر وأشهر العازفين العالميين، الذين سيشاركون في الحفل، ومن المقرر أن تقدم آمال ماهر على مدار الحفل باقة من ألمع أغانيها التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها، منها أغنية اتقي ربنا فيا، صاحبة عمري، أعرف منين، واللي قادرة، وأخرى غيرها.

وسيتم بث الحفل مباشرة عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، مما يتيح لعشاق الموسيقى في كل مكان الاستمتاع بهذا الحدث الموسيقي الاستثنائي.

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