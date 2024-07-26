فتاة استعادت النطق بسبب حسين فهمي.. إليكم القصة كاملة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الممثل المصري القدير حسين فهمي عن تفاصيل قصة مؤثرة، حدثت له مصادفة، بطلتها سيدة وفتاة في عمر الرابعة عشرة، حيث طلبت منه الأولى التقاط صورة تذكارية معهما، واكتشف عدم قدرة الفتاة على النطق.

وكما يروي حسين فهمي، فإنه سأل السيدة المرافقة للطفلة عن سبب عدم النطق، فأجابته بأنها تعرّضت لصدمة عصبية نتيجة رؤيتها حادث وفاة والديها أمام عينيها، ومنذ ذلك الحين، فقدت القدرة على النطق.

وأضاف فهمي، أنه بعد مرور فترة من الزمن التقى بهما مجدداً، فأخبرته بأنها استعادت قدرتها على الحديث، وأنه السبب وراء ذلك، ما أثار دهشته، بعدما عجز الطب عن علاجها، فسألها عن كيفية حدوث ذلك، فكشفت له عن أنها سعدت بمقابلته واحتضانه لها، فتكونت بداخلها رغبة قوية في النطق كي تكشف للمقرّبين منها عن كواليس مقابلة نجمها المفضّل.

وأكّد النجم المصري، أن الهدف من سرده تفاصيل تلك الرواية التأكيد على تأثير الفن في الجماهير، وأن أي مجال بشكل عام من الممكن أن يترك أثراً في الآخرين، حتى وإن لم يكن ملموساً. معبّراً عن سعادته وقتها بحلّ أزمة الفتاة، وأنه كان سبباً في عودتها للحياة الطبيعية.

من ناحية أخرى، يواصل فهمي تحضيراته للنسخة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تنطلق في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل تحت رئاسته. وكان أخيراً أصدر بياناً نفى فيه ما تردّد حول إلغاء مسابقة آفاق السينما العربية، مؤكّداً أنها من أهم فعاليات المهرجان.

يُذكر أن آخر أعمال حسين فهمي، فيلم “الإسكندراني” الذي شارك في بطولته بجانب الممثل أحمد العوضي، ومجموعة كبيرة من الممثلين منهم زينة، عصام السقا، صلاح عبدالله، ورحاب الجمل، قصته مأخوذة من رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وأخرجه خالد يوسف.