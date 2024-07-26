سيعرض بـ12 لغة.. عمرو سعد في تحدٍّ سينمائي جديد بفيلم “الغربان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوشك الممثل المصري عمرو سعد على الانتهاء من تصوير مشاهد فيلمه الجديد “الغربان”، حيث من المقرّر أن يتمّ ذلك في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تمهيداً لعرضه في عدد كبير من الدول العربية والأوروبية، بعد ترجمته إلى 12 لغة، إضافةً إلى تقديمه بثلاث لغات أصلية هي: العربية والألمانية والإنكليزية.

سعد، كشف عن هذه التفاصيل في منشور عبر “إنستغرام”، بأنّه ابتعد عن السينما خلال السنوات الماضية بسبب التحضير للفيلم ذي الطابع العالمي، إذ يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بعض دول العالم، مشيراً إلى أنه من المقرّر أن يبدأ في تصوير مشروع سينمائي آخر عقب الانتهاء منه مباشرةً، سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور أيضاً، من دون أن يكشف عن تفاصيله.

قصة “الغربان” تدور حول فترة الحرب العالمية الثانية، وما حدث بين الجيشين الألماني والإنكليزي في الصحراء الغربية المصرية، في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يؤكّد صنّاعه أنه سيكون أول فيلم مصري يتمّ تنفيذه بهذه التقنيات والضخامة الإنتاجية، اتّضح ذلك من خلال مجموعة من الصور التي كشفت عن أن تصوير معظم مشاهده تمّ في موقع خارجي “الصحراء” والاستعانة بعدد ضخم من المعدات والعربات الحربية المستخدمة في تلك الفترة.

ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم محمد علاء، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، أحمد بدير، وإخراج ياسين حسن. من ناحية أخرى، يحضّر سعد لمسلسله الدرامي الجديد الذي يعود من خلاله للمنافسة الرمضانية في الموسم المقبل، بعدما غاب العام الماضي بسبب انشغاله في تصوير “الغربان”، وسوف يتعاون في العمل الدرامي مع المخرج محمد سامي، الذي اعتذر عن عدم التعاون مع مواطنه محمد رمضان من أجل هذا العمل.