محاكمة مغني الراب نابس في فرنسا بتهمة الاغتصاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يُحاكم مغني الراب نبيل بوخبزة المعروف باسم نابس أمام محكمة الجنايات في باريس، حسبما أمر قاضي التحقيق، بتهمة اغتصاب شابة أثناء نومها في خريف 2021.

وأكد وكيل الدفاع عن نابس المحامي نبيل بودي أن المغني الذي يبلغ عدد متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” نحو مليون ينفي “كلياً” و”بأشد العبارات” الاتهامات الموجهة إليه.

وأعلن بودي أنه استأنف أمر قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 15 أيار (مايو) بحسب النيابة.

وتعود بدايات هذه القضية إلى شكوى قُدِّمَت في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2021.

وأوضحت النيابة العامة الأربعاء أن “شابة أفادت بأنها أمضت في اليوم السابق أمسية” في باريس، ثم “دُعيت مع مجموعة صديقات إلى مائدة مغني الراب نابس”.

واضافت االنيابة أن الشابات تبعنَ نابس إلى غرفته في أحد الفنادق (…) التي غادرها أصدقاء مغني الراب تدريجاً”. واشار الادعاء العام إلى أن “الشابات نمن وقالت إحداهن إنها استيقظت على علاقة جنسية من دون رضاها”.

ووُجِهَت التهمة إلى مغني الراب في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، ووُضِعَ تحت المراقبة القضائية. وفي 23 شباط (فبراير) 2024، طلبت النيابة محاكمته، وهي طلبات تابعها القاضي.

وأصدر الفنان ألبومه الأول عام 2015. واكتسب شهرة واسعة بفضل أغنيته “لا كيفانس” La kiffance التي بلغ عدد مشاهدي النسخة المصورة منها حتى الآن أكثر من 186 مليوناً على “يوتيوب”.

وفي خريف 2021، لاقت أغنيته “بست لايف” Best life التي تعاون فيها مع نجم الموسيقى الفرنسية ميتر غيمس نجاحاً كبيراً أيضاً.

وشهدت أوساط موسيقى الراب الفرنسية عدداً من قضايا الاعتداءات الجنسية حظيت باهتمام إعلامي واسع.

فقد اتُهِم مغني الراب محمد بلحمد المعروف باسم موحا لاسكوال بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على أساس إخبار قضائي، لكن القضاء كفّ الملاحقات عنه.

كذلك حكمت المحكمة الجنائية في باريس على النجم السابق في مطلع تموز (يوليو) الفائت بالسجن أربع سنوات، إحداها مع وقف التنفيذ، بتهمة العنف المنزلي والاختطاف والتهديد بالقتل ضد ستة من شريكات حياته السابقات.

أما مغني الراب أنطوان فالنتينيلي المعروف باسم لومبال، فيخضع لتحقيق أولي في باريس بعدما تقدمت ثلاث نساء بشكاوى ضده بتهمة الاغتصاب، وهو ما ينفيه، بحسب مصدر مطلع على القضية. وقد وُضِع رهن الاحتجاز لدى الشرطة في مطلع شهر آذار (مارس) وأُجريَت مواجهة بينه وبين اثنتين من المشتكيات، ثم أطلق سراحه من دون محاكمته، لكنّ التحقيقات مستمرة.