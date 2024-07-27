بالتزامن مع حفلاتها بتونس.. لطيفة تتصدر تريند X بألبوم "مفيش ممنوع"

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تصدرت النجمة لطيفة تريند X "تويتر سابقا" على العالم خلال الساعات القليلة الماضية بألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، وذلك بالتزامن مع حفلاتها في تونس بمهرجانات طبرقة وصفاقس الدوليين.

كما تصدرت تريند X في عدد من الدول العربية منها السعودية ومصر وتونس، نظرا لما حققه ألبوم "مفيش ممنوع" من نجاح ومردود جماهيري كبير منذ طرحه وحتى اليوم، إذ تخطت أغاني الألبوم حتى الأن ما يزيد عن 30 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية للنجمة لطيفة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأبدت لطيفة سعادتها بالمردود الذي حققه الألبوم منذ طرحه، مؤكدة أن النجاح الذي حصده الألبوم فاق توقعاتها، وهو ما أشعرها بالبهجة والسعادة نظرا للمجهود الكبير الذي بذلته في الألبوم.

وأكدت أنها كانت تتمنى تواجد والدتها بجانبها في هذه الأيام لتتابع نجاحها، موضحة أن أغاني ألبوم "مفيش ممنوع" بالكامل تشاركت في اختيارها مع والدتها رحمة الله عليها قبل رحيلها.

الجدير بالذكر أن ألبوم "مفيش ممنوع" يتضمن 10 أغاني متنوعة، صورتهم لطيفة بالكامل بطريقة الفيديو كليب، منهم 6 أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.



بالتزامن مع حفلاتها بتونس.. لطيفة تتصدر تريند العالم على X بألبوم مفيش ممنوع



بالتزامن مع حفلاتها بتونس.. لطيفة تتصدر تريند العالم على X بألبوم مفيش ممنوع



بالتزامن مع حفلاتها بتونس.. لطيفة تتصدر تريند العالم على X بألبوم مفيش ممنوع



بالتزامن مع حفلاتها بتونس.. لطيفة تتصدر تريند العالم على X بألبوم مفيش ممنوع



بالتزامن مع حفلاتها بتونس.. لطيفة تتصدر تريند العالم على X بألبوم مفيش ممنوع



بالتزامن مع حفلاتها بتونس.. لطيفة تتصدر تريند العالم على X بألبوم مفيش ممنوع



بالتزامن مع حفلاتها بتونس.. لطيفة تتصدر تريند العالم على X بألبوم مفيش ممنوع



بالتزامن مع حفلاتها بتونس.. لطيفة تتصدر تريند العالم على X بألبوم مفيش ممنوع



بالتزامن مع حفلاتها بتونس.. لطيفة تتصدر تريند العالم على X بألبوم مفيش ممنوع



بالتزامن مع حفلاتها بتونس.. لطيفة تتصدر تريند العالم على X بألبوم مفيش ممنوع