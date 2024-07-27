بالصور- ليدي جاجا في كواليس حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تستعد النجمة العالمية ليدي جاجا المشاركة في إحياء حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 الذي يقام مساء اليوم الجمعة وسط مشاركة العديد من البلدان العربية والأوروبية بالمسابقات المختلفة.

ونشرت ليدي جاجا صور من استعداداتها لحفل الافتتاح عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تقوم بعدد من الرقصات الاستعراضية، وقامت بتوجيه الشكر للجنة المنظمة للألعاب الأولمبية بعدما طلبوا منها المشاركة في إحياء حفل الافتتاح.

وعلقت ليدي جاجا: "أشعر بالامتنان، لدعوتي للمشاركة افتتاح أولمبياد باريس 2024 هذا العام، كما أشعر بالتواضع عندما طلبت مني اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية أن أغني مثل هذه الأغنية الفرنسية الخاصة، وهي أغنية لتكريم الشعب الفرنسي وتاريخه الهائل في الفن والموسيقى والمسرح، هذه الأغنية غنتها زيزي جانمير، وهي راقصة باليه فرنسية ولدت في باريس، وهذه ليست المرة الأولى التي تتقاطع فيها المسارات، حيث لعبت زيزي دور البطولة في مسرحية (Anything Goes) الموسيقية لكول بورتر والتي كانت أول إصدار لي لموسيقى الجاز".

وأضافت: "على الرغم من أنني لست فنانة فرنسية، إلا أنني شعرت دائمًا بعلاقة خاصة جدًا مع الشعب الفرنسي وغناء الموسيقى الفرنسية، لم أكن أرغب في شيء أكثر من القيام بعرض من شأنه أن يدفئ قلب فرنسا، ويحتفل بالفن والموسيقى الفرنسية، وهذه المناسبة بالغة الأهمية بواحدة من أكثر المدن سحرًا على وجه الأرض، باريس، لقد تعاونت مع ديور لإنشاء أزياء مخصصة باستخدام الريش المنصهر بشكل طبيعي، لقد درست تصميم الرقصات الفرنسية التي أضفت لمسة عصرية على الكلاسيكية الفرنسية، لقد تدربت بلا كلل لدراسة رقصات فرنسية مبهجة، وصقلت بعض المهارات القديمة".

وتابعت: "أراهن أنك لم تكن تعلم أني كنت أرقص في حفلة فرنسية تعود إلى الستينيات عندما كنت في بدايتي الفنية، أتمنى أن يعجبكم الأداء بقدر ما احبه، وإلى الجميع في فرنسا، أشكركم كثيرًا على الترحيب بي في بلدكم لأغني تكريمًا لكم، إنها هدية لن أنساها أبدًا، تهانينا لجميع الرياضيين الذي يتنافسون في الألعاب الأولمبية لهذا العام، إنه لشرف لي أن أغني وأهتف لكم، مشاهدة الألعاب الأولمبية تجعلني أبكي دائمًا، لتبدأ الألعاب".

يذكر أن ليدي جاجا تشارك النجم الأمريكي خواكين فينيكس بطولة فيلم "Joker: Folie a Deux" والمقرر عرضه تجاريًا مطلع شهر أكتوبر المقبل.

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