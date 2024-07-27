"شاهد" تكشف عن بوسترات مسلسل "عمر أفندي" استعدادًا لعرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت منصة "شاهد" عن البوسترات الدعائية لمسلسل "عمر أفندي" ترويجًا واستعدادًا لعرضه على منصتها خلال الفترة المقبلة.

ونشرت "شاهد" بوسترات المسلسل عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، وتصدرها عدد من فريق العمل وهم أحمد حاتم، ايه سماحة، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، محمد رضوان، وعلقت: "أبطال مسلسل عمر أفندي في طريقهم إليكم قريبًا على شاهد".

وكشف الفنان أحمد حاتم خلال الساعات القليلة الماضية عن انتهاء تصوير مسلسل "عمر أفندي" وكتب عبر خاصية الاستوري على حسابه "إنستجرام": " تم بحمد الله الانتهاء من رحلة طويلة وصعبة وممتعة، شكرًا لكل من ساهم في هذا العمل الصعب، شكرًا لكل زمايلي الكبار الغاليين، وشكرًا لشركة "بست ميديا برودكشن"، على إنتاج مسلسل متعب وكبير من غير تقصير في أي حاجة، وشكرًا للمخرج العبقري المفأجاة أبو غزالة على الإخلاص والاجتهاد لأخر نفس ولحظة، يارب المسلسل يعجبكم ان شاء الله".

يذكر أن أحمد حاتم ينتظر عرض فيلمه "الملحد" منتصف شهر أغسطس المقبل بعد العديد من التأجيلات التي طالته خلال السنوات الماضية.

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