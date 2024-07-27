ريم سامي أمام البحر ومي عمر بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

ظهرت افنانة مي عمر، بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لأنه لا يوجد شيء أفضل من ليالي الصيف".

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، إطلالة شبابية وسط البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الله على مصر وجمال مصر.. لون بحرها التركواز مش موجود بهذا الصفاء إلا في مصر.. جمال وإبداع وروعة .. ربنا سبحانه وتعالى أعطى لمصر كل أسباب الجمال.. أجمل سياحة وأروع رحلة تكون في مصر.. جو جميل وهواء عليل ومناظر بديعة.. أنا لفيت العالم وبحب الجمال في كل مكان في الدنيا.. بس مفيش أجمل من مصر .. ما شاء الله.. ربنا يحميها ويزيدها جمال".

ريم سامي

ظهرت الفنانة ريم سامي، بإطلالة أنيقة أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

ميس حمدان

نشرت الفنانة ميس حمدان، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ليال عبود

الفنانة ليال عبود، نشرت إطلالة جريئة لها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحياة بسيطة فقط أضف الماء".

إيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها أحدث ظهور لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

مايان السيد

ظهرت الفنانة الشابة مايان السيد، بإطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك من أحدث إطلالة لها.

حلا شيحة

ظهرت الفنانة حلا شيحة، بإطلالة هادئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الهدوء".

نور إيهاب

نشرت الفنانة نور إيهاب، أحدث ظهور لها مع خطيبها، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت مرتدية فستان أنيق.

أحمد صلاح السعدني

نشر الفنان أحمد صلاح السعدني، أحدث ظهور له، عبر حسابه على إنستجرام، وذلك خلال استمتاعه بإجازة المصيف.