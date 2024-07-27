نبيل الحلفاوي يعتذر لنادي الزمالك لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة تضمنت اعتذارًا لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعد تعادله مساء اليوم الجمعة مع نادي بيراميدز بنتيجة هدف لكل فريق وإهداء صدارة الدوري المصري العام للنادي الأهلي.

ونشر الحلفاوي تعليقه على حسابه "X" وقال: "اعتذار واجب، آسفين يا زمالك، ومبروك الشناوي الثالث، محمود الشناوي". حاز تعليقه على إعجاب متابعيه، وعلقوا: "الغريم الجدع رزق والله، الصراحة لم أتوقع فعلاً أن يتعادلوا، مليون مبروك يا قبطان، شكرًا يا غريمي، المنافس التقليدي موجب معنا بخمس نقاط يا قبطان، ثلاثة انسحاب واثنين تعادل تترد له في الأفراح، لن أقول آسف سأقول شكرًا يا زمالك يا غريمي، 5 نقاط متشكرين عليهم".

كما علق الحلفاوي على مباراة النادي الأهلي التي جمعته بنادي المصري البورسعيدي والتي أقيمت في نفس التوقيت، وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء، وطالب بنزول اللاعب مجدي قفشة في الشوط الثاني من المباراة.

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