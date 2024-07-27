شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يعزف مع المواهب الشابة.. ويشيد بـ"أحمد منصور": تحدى الظروف والان مع تفاصيل الخبر

حرص النجم تامر حسنى، خلال حفلة فى مهرجان العلمين الجديدة، المقام حاليا على مسرح U Arena، على دعم عدد من المواهب الشابة وصعدوا معه على المسرح، وعزفوا جميعا مع تامر مجموعة من الأغانى له.

وبعد عزف كل واحد منهم وجه التحية له وطلب من الجمهور أن يصفق لهم بحماس، وقال تحية كبيرة لأحمد منصور بطل حقيقى وبقى أحسن واحد فى حلمه لأنه مر بظروف، ومكنش هيمسك الكمان تانى وتحدى تلك الظروف".

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.



وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



العالم علمين



الفنان تامر حسنى يتالق على مسرح العلمين



النجم الكبير تامر حسنى يتألق على المسرح خلال حفل العالمين



النجم تامر حسنى



تفاعل الجمهور مع أغانى تامر حسنى



تفاعل الجمهور مع تامر خلال الحفل



جمهور تامر حسنى



حضور كبير على حفل تامر حسنى



حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين



حفل تامر حسنى مهرجان العلمين



طفله فى حفل الفنان تامر حسنى بمهرجان العلمين



