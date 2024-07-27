شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى بعد صعود بناته للمسرح: هغنى لصاحبة بنتى بمناسبة عيد ميلادها طلب خاص والان مع تفاصيل الخبر

سأل النجم تامر حسنى، خلال حفلة فى مهرجان العلمين الجديدة، المقام حاليا على مسرح U Arena، الجمهور "مين عيد ميلاده النهارده" ليرفع عدد كبير منهم أياديهم، ويقول لهم، " عرفت فى ناس كتير عيد ميلادها النهارده بس فى طلب خاص تاليا بنتى عاوزانى أغنى لصحبتها تمارا عشان عيد ميلادها، ممازحًا الجمهور: "اه كوسة".. وغنى كل سنة وانت طيب" وصعدت بناته معه على المسرح.



ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.



وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



