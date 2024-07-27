شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج مهرجان العلمين الجديدة الأسبوع المقبل في live مع على الكشوطي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365، تغطية لايف لبرنامج مهرجان العلمين الجديدة في الأسبوع المقبل، مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن في الخليج 365، حيث قدم برنامج مفصل لأهم الفعاليات بمهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية.

وفي مداخلة هاتفية رصدت سارة صلاح مراسلة الخليج 365 من قلب العلمين، الأجواء الحماسية للجمهور في حفل تامر حسني بالمهرجان.

وافتتح النجم تامر حسنى، حفلة فى مهرجان العلمين الجديدة، بأغنية كل يوم أحبه تانى وسط تصفيق الجمهور ، وبعد انتهاء الأغنية قال:" صقفة لمهرجان العلمين العظيم".

غنى النجم تامر حسنى، خلال حفله فى مهرجان العلمين الجديدة، المقام حاليا على مسرح U Arena، أغنيته الجديدة جامدين جامدين، والتي طرحها فى بداية موسم الصيف وظل الجمهور يردد معه كلمات الأغانى ويصفق بحماس شديد له.

وقدم تامر حسنى، خلال حفلة فى مهرجان العلمين الجديدة، ميكس أغانى قديمة مع عرض على الشاشة كواليس أفلامه مثل كابتن هيما وسيد العاطفى والفلوس، وسط تفاعل كبير من الجمهور معه.



ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.



وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.