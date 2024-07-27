فن ومشاهير

إطلالة جينيفر لوبيز الأسطورية في عيد ميلادها تلفت الأنظار

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ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، الأنظار بإطلالتها الملكية في حفل عيد ميلادها الأسطوري المستوحى من المسلسل الشهير "Bridgerton".


وظهرت جينيفر في عيد ميلادها بفستان ملكي مصمم خصيصا لها من توقيع المصمم الهندي "Manish Malhotra"، وعمل تقريبا 40 حرفياً من الدار الهنديّة العريقة على تصميم وتطريز الفستان يدويا، والذي استغرق 3,490 ساعة من العمل.
جاء الفستان بقصة طويلة تلامس الأرض، وواسعة كفستان الأميرات، ومؤلف من 3 طبقات. كما جاء مكشوف الصدر وبدون أكمام وبحمالات رفيعة، ومحدد الخصر بنمط الـ"كورسيه". وتميز الفستان بتطريزات الخرز والأزهار والكريستال التي تقدر بنصف مليون حبة براقة.
وانتعلت جينيفر حذاء بكعب عال عريض باللون الذهبي اللماع، وتزينت بمجوهرات ثمينة من الماس.
ومن الناحية الجمالية، اختارت جينيفر تسريحة شعر تتلائم مع الفستان ومستوحاة من المسلسل الشهير، إذ اعتمدت تسريحة الشينيون، واختارت مكياجا بارزا ارتكز على الألوان البرونزية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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