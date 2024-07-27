ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، الأنظار بإطلالتها الملكية في حفل عيد ميلادها الأسطوري المستوحى من المسلسل الشهير "Bridgerton".

وظهرت جينيفر في عيد ميلادها بفستان ملكي مصمم خصيصا لها من توقيع المصمم الهندي "Manish Malhotra"، وعمل تقريبا 40 حرفياً من الدار الهنديّة العريقة على تصميم وتطريز الفستان يدويا، والذي استغرق 3,490 ساعة من العمل.

جاء الفستان بقصة طويلة تلامس الأرض، وواسعة كفستان الأميرات، ومؤلف من 3 طبقات. كما جاء مكشوف الصدر وبدون أكمام وبحمالات رفيعة، ومحدد الخصر بنمط الـ"كورسيه". وتميز الفستان بتطريزات الخرز والأزهار والكريستال التي تقدر بنصف مليون حبة براقة.

وانتعلت جينيفر حذاء بكعب عال عريض باللون الذهبي اللماع، وتزينت بمجوهرات ثمينة من الماس.

ومن الناحية الجمالية، اختارت جينيفر تسريحة شعر تتلائم مع الفستان ومستوحاة من المسلسل الشهير، إذ اعتمدت تسريحة الشينيون، واختارت مكياجا بارزا ارتكز على الألوان البرونزية.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة جينيفر لوبيز الأسطورية في عيد ميلادها تلفت الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.