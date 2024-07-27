شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سراج لـ الخليج 365: مسرحية الشهرة بمهرجان العلمين الجديدة مناسبة للأسرة والان مع تفاصيل الخبر

قال المطرب والممثل محمد سراج، أحد أبطال مسرحية "الشهرة" والتي تعرض في مهرجان العلمين الجديدة أيام 1 و2 و3 أغسطس المقبل، إنه سعيد بعرض المسرحية في مهرجان العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن المسرحية من تأليف وإخراج خالد جلال وهي بطولة شبابية يشارك فيها دفعة مركز الإبداع الثالثة بفئتيها b ،a.

وأضاف محمد سراج أن المسرحية يتم التحضير لها منذ فترة طويلة وهي كوميدية استعراضية غنائية درامية وقام بالألحان والتوزيع أحمد طارق يحيي والأشعار للشاعر محمود مليجي.

وأكمل محمد سراج حديثه أن المسرحية مناسبة لكل أفراد الأسرة، وكل زوار مدينة ومهرجان العلمين الجديدة، وبذل فيها مجهود كبير وتتناول الأشخاص ممن يريدون تحقيق ذاتهم ونيل شهرة في مجالهم حتي لو بعيد عن مجال الفن.

و طرحت شركة ds+ البرومو التشويقى للعرض المسرحى الموسيقى "الشهرة"، المقرر عرضه فى النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة 2024، وهو من إخراج خالد جلال، موسيقى وألحان أحمد طارق يحيى، مصممة استعراضات خديجة العرقان، مصمم الملابس نيفين رأفا، أشعار محمود المليجي، ديكور عمرو عبد الله.

تعرض مسرحية الشهرة في مهرجان العلمين الجديدة في الفترة من 1 أغسطس حتى 3 أغسطس المقبل، على مسرح يو.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.