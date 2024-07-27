بعد شهرين على زفافها… المخرج عادل عوض يوجّه نصيحة لابنته جميلة

أشاد المخرج المصريّ، عادل عوض، بتربية وأخلاق المونيتر المصريّ أحمد حافظ، زوج ابنته الممثّلة جميلة عوض..

في هذا السّياق، قال “عوض” إنّ ابنته جميلة أجمل وأكبر فرحة في حياته وإنّ زوجها أحمد حافظ، في مقام ابنه وهو كصديقه.

وأضاف”عوض” في تصريح لـ “القاهرة ٢٤”، أنّه سعيد جدًّا بزوج ابنته، لأنّه مكتمل الرّجولة وهو ذكيّ ومجتهد في عمله وعصاميّ وقد أسّس نفسه بنفسه، كما أنّه تربّى في منزل عظيم، مضيفًا أنّ والدة صهره، سيّدة عظيمة ووالده هو المهندس الفنّان زميله في المهنة محمود حافظ، الذي يُقال عنه أنّه “الأخلاق تمشي على ساقَين”، لافتًا إلى أنّ نجله سيكون مثله.

وردًّا على سؤال، ما هي النّصيحة التي قدّمها لابنته “جميلة” قبل زفافها؟ أجاب عادل عوض:” عندما أجد رجلًا في هذا المستوى لا نصيحة كي أقولها”.

وتابع “عوض” أنّه يوصي ابنته جميلة دائمًا أن تستمع الى كلام زوجها، لأنّه رجل محترم وليس له مثيل، لافتًا إلى أنّه يحبّه كثيرًا وأنّ يوم زفافهما كان أجمل يوم في حياته.

الجدير بالذّكر، أنّ الممثّلة جميلة عوض، احتفلت في بداية شهر حزيران/يونيو الفائت بزفافها على المونيتر المصريّ أحمد حافظ، إذ أقيم الحفل في قلعة صلاح الدّين بالقاهرة وسط حراسة أمنيّة مشدّدة منعًا لدخول الأشخاص غير المدعوّين.

أحيا حفل الزّفاف عدد كبير من نجوم الفنّ التي حرصت على مشاركة جميلة عوض، فرحتها أبرزها عمرو دياب ، محمد حماقي، مصطفى قمر واحمد سعد. كما حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفنّ والتّمثيل.

لفتت جميلة، الأنظار في الوسط الفنّيّ بعد مشاركتها بسلسلة طويلة من الأعمال السّينمائيّة والدّراميّة منها “تحت السّيطرة”، “حرب أهليّة” فيلم “المحكمة” وغيرها الكثير..

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أما المونيتر أحمد حافظ استطاع أن يحقّق عدّة نجاحات مؤخّرًا فى الكثير من الأعمال الدّراميّة والسّينمائيّة، من أبرزها فيلم “كيرة والجنّ”، مسلسل “تحت الوصاية”، فيلم “فوي فوي فوي”، مسلسل “هجمة مرتدّة” وغيرها من الأعمال.