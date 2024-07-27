شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: سلاف فواخرجي والتمثيل بإحساس العاشق المحب والان مع تفاصيل الخبر

كلما أشاهد مشهدًا تمثيليًا للفنانة الجميلة سلاف فواخرجي أجد نفسي أمام ممثلة عاشقة لفن التمثيل، تمثل بكل إخلاص وبإحساس العاشق المحب، ووله الهاوي وليس المحترف، فسلاف فواخرجي فنانة تمتلك مشروعًا فنيًا، وليست مجرد صورة جميلة.

سلاف نجمة يحبها الجمهور العربي من المحيط للخليج وكلما أشاهدها وأتابعها في المهرجانات العربية المس بنفسي وأشاهد كم الحب والتقدير والاحترام من جمهورها في كل الأوطان العربية، وأتذكر في تونس حينما حالفني الحظ بحضور جولة سياحية معها في منطقة سيدي بوسعيد، كانت في منتهي التواضع مع الجمهور التونسي وكانت الأمطار غزيرة جدًا، وبرغم ذلك كانت تقف وتلتقط الصور مع الجمهور بكل حب، وكان الجمهور يعبر لها عن حب واحترام وتقدير.

سلاف فواخرجي تحتفل اليوم (27 يوليو) بعيد ميلادها، وهي في كامل لياقتها الفنية وننتظر ظهورها قريبًا في السينما أو الدراما، فنحن نتشوق دائمًا لظهورها عبر الشاشات، لأنها فنانة تمتلك شغف فني، وصاحبة إحساس صادق، ودائمًا تبحث عن المغامرات الفنية.

سلاف تمتلك موهبة التشخيص والتجسيد، وهي لا تقلد ولكنها تتلبس الشخصية، ويطغي روحها في جسدها كممثلة، ونجحت نجاحًا كبيرًا في تقديم شخصية المطربة الراحلة اسمهان، كما قدمت شخصية الملكة كليوباترا ببراعة، وهي بدأت مشوارها الفني عندما كانت في السنة الثالثة من كلية الآداب حيث عرض عليها المخرج (ريمون بطرس) أن تلعب دور البطولة في فيلم (الترحال)، ثم قدمت فيلم (نسيم الروح) مع المخرج عبد اللطيف عبد الحميد، لتبدأ بعدها رحلة نجومية كبيرة، وخاصة في التلفزيون، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت بها: أسمهان، ولادة من الخاصرة، كليوبترا، عصي الدمع)، ومن الأفلام (حليم، ليلة البيبي دول، هوى).

سلاف فواخرجي.. كل سنة وأنت طيبة وجميلة، فانت فنانة تمتلكي الكثير من المحبة والإنسانية، لذلك أصبحتِ نجمة عربية محبوبة من الجميع .



سلاف فواخرجي مع الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر