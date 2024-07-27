شكرا لقرائتكم خبر عن قصة فيلم جمع هياتم مع رشدى أباظة فى ذكرى رحيلهما.. توفى قبل استكماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل ذكرى وفاة الفنان الراحل رشدى أباظة، أو كما يلقب بـ"دنجوان السينما المصرية"، والذى تمتع بكاريزما مميزة كما أنه تميز بموهبة فريدة من نوعها في التمثيل جعلته عشقًا للكثير من الجمهور المحب للفن المصري، كما تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة هياتم، التي قدمت الكثير من الأعمال المميزة في السينما المصرية.

وفى لقاء سابق للفنانة هياتم مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" الذى يذاع على قناة DMC، عن فيلم "الأقوياء" وهو الفيلم الوحيد الذى جمعها بالراحل رشدى أباظة قبل رحيله، حيث توفي أدون أن يستكمل باقى مشاهد الفيلم.

وقالت هياتم خلال برنامج "صاحبة السعادة": "الحمد لله لحقته كل مشاهدي في الفيلم كانت مع الفنان رشدي أباظة صورتها كلها قبل مايموت".

ويعتبر وفاة الفنان أثناء تصوير عمل فني من أصعب المواقف التي تمر على صناع العمل ويلجأ خلال هذا الأمر إلى الاكتفاء بالمشاهد التى قام بتقديمها هذا الممثل وتطوير السيناريو، أو حذف الدور، وربما الحل الأخير الذى يلجأون إليه، إعادة تصوير المشاهد التى تم تصويرها، ولكن هناك بفيلم الأقوياء لجأ صناع العمل إلى الاستعانة بممثل آخر لأستكمال نفس الدور، حيث استعان صناع العمل بالفنان صلاح نظمى لاستكمال دور الفنان الراحل رشدى أباظة ولكن ظهر فى المشاهد المتبقية بظهره وصوته فقط، وحاول المخرج ألا يظهر الفنان صلاح نظمى

وقام صناع العمل بكتابة تنويه فى تتر الفيلم وهو: "كانت وفاة الفنان الكبير رشدي أباظة أثناء إنتاج الفيلم وبعد أن قطع التصوير معظم مراحله حدثاً قهرياً أمكن التخفيف من آثاره الاستعانة بجهود الفنان الكبير صلاح نظمي في الحلول محله في أداء المشاهد القليلة المتبقية مما ساعد على عدم المساس بالسيناريو الأصلي".