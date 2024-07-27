شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني بعد حفلته بالعلمين: فخور بوجود مهرجان عالمي بكل المقاييس فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النجم تامر حسني، عن سعادته بنجاح حفلته ليلة أمس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، مؤكدا فخره بأن مصر بقى فيها أول مهرجان عالمي حقيقي بكل المقاييس.

وقال حسني، عبر حسابه على انستجرام: "فخور إن مصر بقى فيها أول مهرجان عالمي حقيقي بكل المقاييس، مهرجان العلمين في نسخته الثانية وبجد من كل قلبي فرحان بكل الحضور الكريم وبالاستعراضات والمواهب اللي قدمتها وعباقرة المسرح العربي اللي ساعدوني في تصميم وإخراج المسرح بالشكل ده، بشكرهم إنهم بيصدقوني في كل حفلة وفعلاً بنطلّع كل مرة نتيجة أجمل من اللي قبلها لأن جمهورنا يستاهل يشوف الإبهار اللي في العالم بره إنه بقى في مصر".

وحقق حفل النجم تامر حسني، نجاحًا كبيرًا في مهرجان العلمين الجديدة، حيث قدم تامر حسني حفلا جماهيريا ضخما وكامل العدد، وهو الحفل المبهر الذي شهد عروضًا مذهلة لطائرات استعراضية فى سماء العلمين فوق مسرح U Arena، قبل صعود النجم تامر حسنى وكتب على الطائرات بنحبك يا تامر وسط تصفيق جميع الحضور من الجماهير.

وافتتح النجم تامر حسنى، حفله فى مهرجان العلمين الجديدة، بأغنية كل يوم أحبه تانى وسط تصفيق الجمهور، وبعد انتهاء الأغنية قال: "صقفة لمهرجان العلمين العظيم".



حفل تامر حسني كامل العدد

وقدم النجم تامر حسنى، خلال حفله فى مهرجان العلمين الجديدة الدعم لعدد من المواهب الشابة وغنوا معه على المسرح، ثم قال "مصر مليانة مواهب كتير"، وبعد ذلك صعدت معه طفلة على المسرح وظلت تغنى وترقص معه وسط تصفيق كل الحضور، كما طلب من الأمن أن يتركوا معجب شاب صعد المسرح لالتقاط صورة سيلفى معه.



حفل تامر حسني



حفل تامر حسني في العلمين



تامر حسني



تامر حسنى