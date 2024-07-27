بين بيروت واسطنبول والساحل الشمالي.. هيفاء وهبي تشوّق الجمهور لحفلاتها المُقبلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي جمهورها لحفلاتها الفنيّة المُقبلة، ورفعت منسوب الحماس لدى محبّيها في أحدث منشورٍ لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام.

وفي التفاصيل، أعلنت الديفا هيفاء وهبي عن جدول حفلاتها المزدحم لموسم الصيف، كاشفةً عن حفل جديد ستحييه في الساحل الشمالي بمصر. وأعربت عن سعادتها بالغناء هذا العام أيضاً في Lucida وذلك بتاريخ ٢ آب ٢٠٢٤، وأضافت “الأجواء ستكون ساحرة مع الجمهور المميز”.

كما أعلنت هيفاء وهبي عن حفل غنائي آخر ستحييه في العاصمة اللبنانيّة بيروت، وذلك بتاريخ ٨ آب / أغسطس مع كلّ من النجم اللبناني عاصي الحلاني والنجم العراقي سيف نبيل وDJ أصيل، وكتبت “موعدنا مع بيروت قرّب”، فتفاعل روّاد الإنترنت بكثافة عبر حسابها على منصّة X.

ونشرت الديفا هيفاء وهبي البوستر الترويجي لحفلها الغنائي المُقرّر أن تحييه مع النجم آدم في اسطنبول بتركيا، وأرفقت منشورها بالتفاصيل التالية: “رح كون معكم في إسطنبول بتاريخ 17 اغسطس مع النجم آدم في أجمل حفلات الصيف، بإنتظاركم”.

يُذكر أن النجمة هيفاء وهبي قد حققت نجاحاً باهراً في الحفل الّذي أحيته على منصة “النهضة” ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب، وتخطى عدد الحضور ١٥٠ ألف شخص.