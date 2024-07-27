تامر حسني يُشعل مهرجان العلمين.. “الإبهار اللي في العالم بقى في مصر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني مساء أمس (الجمعة) حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن مهرجان العلمين، حيث قدم العديد من أغنياته الشهيرة وصولاً إلى أغنيته الجديدة “جامدين جامدين” التي أشعلت الأجواء.

فور صعود تامر إلى المسرح اشتعلت الأجواء وتعالت صيحات الجمهور والهتافات التي رحبت به. وانسحبت هذه الأجواء إلى مواقع التواصل الإجتماعي إذ تناقل عدد كبير من المتابعين فيديوهات من الحفل أظهرت تفاعل الجمهور مع “نجم الجيل”.

وحرص على تلبية طلب ابنته بالغناء إلى صديقتها بمناسبة عيد ميلادها، وعلق تامر على الأمر قائلاً: “عرفت فى ناس كتير عيد ميلادها النهاردة بس فى طلب خاص تاليا بنتي عاوزاني أغني لصحبتها تمارا عشان عيد ميلادها، لتصعد بعد ذلك ابنتاه معه على المسرح”.

وفي لفتة إنسانية أصر تامر على التصوير مع معجب، أثناء الحفل وطلب من الأمن بالسماح لشاب معحب بالصعود إلى المسرح لالتقاط صورة سيلفى معه.

وبعد ذلك صعدت معه طفلة على المسرح وظلت تغني وترقص وسط تصفيق كل الحضور، كما حرص تامر على النزول من على المسرح للغناء وسط الجمهور ومصافحتهم.

ونشر تامر حسني عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من الحفل وعلّق عليها قائلاً: “فخور إن مصر بقى فيها أول مهرجان عالمي حقيقي بكل المقاييس مهرجان العلمين في نسخته التانيه و بجد من كل قلبي فرحان بكل الحضور الكريم و بالإستعراضات و المواهب اللي قدمتها و عباقرة المسرح العربي اللي ساعدوني في تصميم و إخراج المسرح بالشكل ده بشكرهم إنهم بيصدقوني في كل حفله و فعلاً بنطلّع كل مره نتيجه أجمل من اللي قبلها لإن جمهورنا يستاهل يشوف الإبهار اللي في العالم بره انه بقى في مصر”.

على صعيد آخر، يعيش تامر حسني حالة استثنائية من النشاط الفني، حيث أحيا في الفترة الأخيرة عدّة حفلات ناجحة في مصر والوطن العربي، ويستعد في الفترة المقبلة لجولة فنية تشمل عددًا من البلدان العربية والأجنبية.

ويواصل تامر التحضير لمجموعة من الأغنيات التي سيتطلقها خلال موسم الصيف الحالي، كما بدأ منذ فترة تصوير فيلمه السينمائي الجديد بعنوان “ري ستارت” والذي يشهد التعاون الثاني بينه وبين الفنانة هنا الزاهد بعد نجاح فيلمهما الأول معاً “بحبك” الذي عُرض عام 2022.