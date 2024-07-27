ميرنا وليد - بيروت - ظهرت النجمة العالمي آشلي روبرتس بفستان باللون الأزرق الفاتح قصير ومذهل بينما استمتعت بليلة مع الأصدقاء في حفلة Dazed في لندن يوم السبت.

بدت روبرتس، البالغة من العمر 42 عاماً، مثيرة للغاية عندما التقطت الصور خارج السهرة.

ولقد قامت بإقران الطقم المشرق ذو الأكمام الطويلة مع الكعب العالي وحقيبة Miu Miu بيضاء، والتي تباع بأكثر من 1000 جنيه إسترليني.

وكانت نجمة Pussycat Dolls السابقة قد رفعت شعرها بالنصف لأعلى ونصف لأسفل واختارت إضافة مكياج متوهجا ولون شفاه نيود، حيث بدت في حالة معنوية عالية وهي تعانق أصدقاءها خارج الحدث وتستعرض ملابسها.

كانت هذه تفاصيل خبر آشلي روبرتس بإطلالة مثيرة خلال سهرة خاصة برفقة أصدقائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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