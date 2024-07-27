ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً رائعاً ليلة أمس في مدينة جبيل اللبنانية، وخطفت القلوب بحضورها الجميل وحيوتها على المسرح.

ومن ناحية إطلالتها، تألقت نانسي عجرم بفستان صمم لها خصيصاً من قبل اللبناني العالمي نيكولا جبران، تميز بفتحة من الجهة العليا على شكل إسم نانسي باللغة الأجنبية.

الفستان باللون الزهري اللامع، قصير وبقصة غير متساوية، من الحفر العريض ونسقت معه حذاء صيفي بالكعب العالي من اللون نفسه، وأقراط أذنين.

ومن الناحية الجمالية، تركت نانسي عجرم شعرها منسدل على كتفها وطبقت ماكياج ناعم يليق بها.

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم متألقة في جبيل.. فستان صمم لها خصيصاً من نيكولا جبران وهذا ما ميزه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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