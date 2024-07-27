فن ومشاهير

وائل جسار يعلن عن موعد حفله بمهرجان بنغازي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المطرب وائل جسار، عن موعد حفله في مهرجان صيف بنغازي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وقال وائل جسار، خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي،  إنه لأول مره يزور ليبيا ويحيي بها حفل غنائي.

وأبدى وائل جسار، سعادته بالمشاركة في مهرجان صيف بنغازي، بحفل استثنائي وسهرة موسيقية مميزة، وقال: "انتظروني لأول مره في ليبيا يوم 3 أغسطس بمهرجان صيف بنغازي، وسهرة غنائية خاصة جدا في منتجع النخلة الذهبية، وبرعاية مؤسسة أجيالنا".

شاهد الفيديو من هنا

مهرجان صيف بنغازي

جدير بالذكر إن مهرجان صيف بنغازي يقام في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، ويشارك به 27 نجم من نجوم الغناء والراب في الوطن العربي، كما يقام على هامشه عدد من الفعاليات والفنية والثقافية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا