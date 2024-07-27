وائل جسار يعلن عن موعد حفله بمهرجان بنغازي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المطرب وائل جسار، عن موعد حفله في مهرجان صيف بنغازي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وقال وائل جسار، خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، إنه لأول مره يزور ليبيا ويحيي بها حفل غنائي.

وأبدى وائل جسار، سعادته بالمشاركة في مهرجان صيف بنغازي، بحفل استثنائي وسهرة موسيقية مميزة، وقال: "انتظروني لأول مره في ليبيا يوم 3 أغسطس بمهرجان صيف بنغازي، وسهرة غنائية خاصة جدا في منتجع النخلة الذهبية، وبرعاية مؤسسة أجيالنا".

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مهرجان صيف بنغازي

جدير بالذكر إن مهرجان صيف بنغازي يقام في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، ويشارك به 27 نجم من نجوم الغناء والراب في الوطن العربي، كما يقام على هامشه عدد من الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية.